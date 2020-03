MotoGP reajusta calendário devido ao coronavírus

A Moto GP divulgou o novo calendário para a temporada de 2020 depois de terem sido reagendadas as corridas na Tailândia e Aragão, adiadas devido ao surto de coronavírus.

Assim, o campeonato do mundo vai arrancar no próximo fim de semana no Catar mas apenas com as categorias de Moto2 e Moto3. A prova de MotoGP foi cancelada e ainda não reagendada.

A primeira prova de Moto GP vai ser o Grande Prémio das Américas, em Austin, a 5 de abril.

Calendário:

8 de março – GP do Catar (apenas Moto2 e Moto3) – Losail

5 de abril – GP das Américas – Circuito das Américas

19 de abril – GP da Argentina – Termas de Río Hondo

3 de maio – GP de Espanha – Jerez

17 de maio – GP de França – Le Mans

31 de maio – GP de Itália – Mugello

7 de junho – GP da Catalunha – Barcelona

21 de junho – GP da Alemanha – Sachsenring

28 de junho – GP da Holanda – Assen

12 de julho – GP da Finlândia – KymiRing

9 de agosto – GP da República Tcheca – Brno

16 de agosto – GP da Áustria – Red Bull Ring

30 de agosto – GP de Inglaterra – Silverstone

13 de setembro – GP de San Marino – Misano

27 de setembro – GP de Aragão – MotorLand

4 de outubro – GP da Tailândia – Chang

18 de outubro – GP do Japão – Motegi

25 de outubro – GP da Austrália – Philip Island

1 de novembro – GP da Malásia – Sepang

15 de novembro – GP de Valência – Ricardo Tormo