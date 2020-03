Luís Filipe Vieira: “Estamos fortes, ambiciosos e muito focados”

Juíz Vermelho

05 mar, 2020 Catedral da Luz 09:27

Citando: "Líder encarnado continua a acreditar no título e garante resultados financeiros históricos." Eu recomendava-lhe a ida ao oftalmologista, não por haver um atraso irrecuperável, mas pela pobreza franciscana do futebol demonstrado pela equipa, a juntar aos erros "identificados há um ano" e nunca emendados, mesmo depois de terem passado por 3 aberturas de Mercado onde não foram contratados os jogadores para colmatar essas lacunas, mas sim jogadores para vender por bom dinheiro e que não são o que a equipa precisava. Quanto ao resto, somos um clube desportivo, não uma sociedade financeira. Queremos ser hegemónicos cá, e lutar à seria lá fora. Queremos Taças, Títulos, vibrar com equipas ganhadoras e futebol-espetáculo. E o que é que somos? Presa fácil lá fora, e cá dentro alvo acessível para quem tenha o mínimo de organização. A sua conversa de vendedor de banha-da-cobra está mais do que vista, e tal como a conversa do treinador... já chateia. Mudança de presidente, precisa-se.