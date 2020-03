Bruno Lage. “Foi um ano fantástico e um mês terrível"

Bruno Lage foi distinguido com o prémio de “treinador do ano” na Gala Cosme Damião, que distinguiu os melhores do ano no universo encarnado. No discurso, o técnico não deixou dúvidas: “Foi um ano fantástico e um mês terrível”.

“Fizemos um ano fantástico e um mês terrível. Com este prémio na mão, gastaria de o dedicar aos benfiquistas que ao longo destes tempos, nas alegrias e nas tristezas, nos têm apoiado. Não são só aos que batem palmas, mas também aos que assobiam. Nós entendemos - é a verdadeira paixão dos adeptos, a manifestação da tristeza deles. São os primeiros assobiar e os primeiros a apoiar-nos para conseguirmos vitórias para o clube”, disse.

O treinador dos encarnados apelou a um “momento de união” numa altura em que a equipa perdeu a liderança do campeonato.

“É tempo de união. De apoiar o miúdo de 18 anos, que luta pelos seus sonhos e por estas cores, e de apoiar o gajo de 30 anos [Pizzi, eleito melhor futebolista] que falha um penálti e que chora por não ter dado a alegria que os adeptos queriam”, referiu.

No seu discurso, Lage dedicou o prémio a Jaime Graça, técnico que foi referência no seu início de carreira.

“Quem estava cá há oito anos? Também estava nomeado para esta categoria, no dia 28 de fevereiro. Nesse dia de manhã recebemos a triste notícia que um grande amigo tinha partido, o mister Jaime Graça. Eu estava aí entre os nomeados, tinha acabado de vencer o campeonato de juvenis, e com uma vontade enorme de vencer este troféu, e dedicar-lho, mas não venci. A vida é isto: deu-me a oportunidade de, sete anos depois, fazer a devida homenagem. Dentro do estádio, a dedicar-lhe um campeonato”