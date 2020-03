Dias da Música em Belém vão ser dedicados a Beethoven

No ano em que se assinalam os 250 anos do seu nascimento, a edição deste ano de os "Dias da Música", no Centro Cultural de Belém (CCB), nos dias 17 e 18 de abril e de 23 a 26 de abril , serão dedicados a Beethoven.

Durante seis dias, vai ser percorrida grande parte da obra do compositor, através da ópera" Fidelio" às integrais dos Concertos para Piano e das Sinfonias, passando pela recriação do famoso concerto de 22 de dezembro de 1808 e pelo coro participativo.

Um programa que segundo André Cunha Leal, programador do CCB, irá refletir “a personalidade genial e revolucionária do compositor que expandiu formal e emocionalmente quase todos os géneros em que trabalhou”.

Além disso, acrescenta, “a sua música espelha o tempo conturbado em que viveu, incorporando os ideais e mudanças da revolução francesa. Mas também espelha o drama pessoal do compositor, e a busca incessante pelo ideal de amor e superação individual.”

Uma obra “deste génio da humanidade”, que, como refere André Cunha Leal, será neste evento apresentada “de uma forma diferente, adaptada aos novos tempos, ao seculo XXI” e que terá em grande destaque a única ópera composta por Beethoven, Fidelio, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, conduzida por Joana Carneiro.

Um desafio que, segundo referiu a maestrina à Renascença “representa uma grande responsabilidade, pela grande admiração que sente pelo compositor desde o início da sua carreira”

Beethoven “não deixa de surpreender” tantos anos depois, diz Joana Carneiro, que destaca a evolução da música do compositor ao longo das nove sinfonias, presente “ao nível dos instrumentos e da própria conceção da musica”.

Os bilhetes para estes concertos já foram colocados à venda, de forma faseada.