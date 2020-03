Coronavírus leva ao adiamento do novo filme de 007 no Reino Unido e nos EUA

O filme “007: Sem Tempo para Morrer”, do realizador Cary Joji Fukunaga e que vai contar pela última vez com o actor Daniel Craig no papel de James Bond, foi oficialmente adiado devido ao surto de coronavírus.

A informação foi inicialmente avançada pelo site Hollywood Reporter. Mais tarde, em comunicado, os responsáveis pelo filme, a MGM, a Eon e a Universal, esclareceram que decisão surgiu “depois de uma reflexão cuidada”, evitando, assim, um possível impacto negativo na bilheteira de “007: Sem Tempo para Morrer”.

O filme, que deveria estrear no Reino Unido a 31 de março e chegar às salas norte-americanas no dia 10 de abril, foi adiado para 12 de novembro em território britânico e para 25 de novembro nos Estados Unidos.

O novo coronavírus, que infetou mais de 90 mil pessoas e causou mais de três mil mortes em todo o mundo, já havia levado ao encerramento de salas de cinema em diversos países, sobretudo em Itália, na China, no Japão e na Coreia do Sul.

Em Portugal, “007: Sem Tempo para Morrer” devia estrear a 9 de abril, no entanto, a NOS, distribuidora do filme, não confirmou ainda um possível adiamento.