Sporting "está a desbaratar" o dinheiro da venda de Bruno Fernandes com Rúben Amorim

Paulo Andrade, ex-administrador da Sporting SAD, mostrou-se profundamente indignado com a iminente contratação de Rúben Amorim como novo treinador dos leões. Em declarações a Bola Branca, acusa Frederico Varandas de desbaratar as mais-valias conseguidas com a venda de jogadores como Bruno Fernandes e nem quer acreditar no que se está a passar.

"Recuso-me a acreditar que o Sporting tenha dado dez milhões de euros por um treinador que há seis meses era estagiário num clube de terceiro nível. Esta situação que se viveu, neste ano, de termos mais-valias no primeiro semestre de 37 milhões mais a venda de Bruno Fernandes deu uma capacidade de tesouraria muito forte ao Sporting, mas não é para ser desbaratada e é evidente que o Sporting gasta com o Rúben Amorim uma parte da mais-valia que conseguiu com o Bruno Fernandes", considera.

O atual técnico do Sporting Clube de Braga ruma a Alvalade para render Silas, que confirmou a saída após a derrota com o Famalicão.

Rúben Amorim tem contrato com o Braga até 2022. O Sporting assume perante o Braga os dez milhões de euros da cláusula de rescisão de um treinador que, há um ano, estagiava no Casa Pia e que, na sua curta carreira como treinador principal, soma dez vitórias em 13 jogos no Braga, emblema pelo qual conquistou, em janeiro, a Taça da Liga.

Sporting à deriva

Em Portugal, o montante que o Braga se prepara para encaixar com a saída de Ruben Amorim para o Sporting só foi ultrapassado quando o FC Porto libertou André Villas-Boas para o Chelsea. Paulo Andrade diz não acreditar que Frederico Varandas concretize um ato de gestão que custa à SAD, no imediato, dez milhões de euros e vários milhões por ano em encargos salariais.

"Uma aposta certa terá de ser num bom treinador e, gastando, se for verdade, seis milhões por ano, não se arranjava um treinador por menos do que isso com créditos firmados a nível internacional? Acho que é uma aposta demasiado arriscada, mais uma, e vou esperar para ver um desmentido destes valores. Um ato de gestão destes, para mim, é inqualificável. Eu não acredito que isto seja verdade e estou à espera da confirmação. Não acredito e, com toda a franqueza, não é possível", argumenta.

Ruben Amorim não tem experiência, é uma aposta de risco, defende Paulo Andrade: "É a continuação de contratação de treinadores sem currículo. Já não é o primeiro, porque houve Keizer, Leonel Pontes, Silas. O Sporting não pode, de forma alguma, estar a apostar em treinadores que não têm títulos conquistados".

O antigo administrador da Sporting SAD conclui que o Sporting não apresenta resultados desportivos que justifiquem os encargos com pessoal dos últimos três anos.



"O Sporting atingiu, em 2017/18, o custo mais alto da sua história em termos de gasto com pessoal. Foi o maior investimento de sempre da história do Sporting, em conjunto com a época 2016/17, e houve dois terceiros lugares, portanto, sem resultados desportivos. Estes contratos vigoram sempre três ou quatro anos. As pessoas dizem que o clube não tem dinheiro, mas a verdade é que o Sporting anda a gastar, em termos globais de recursos humanos, cerca de 90 milhões por ano. Isto é um absurdo face à qualidade dos jogadores", conclui.