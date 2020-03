Sporting confirma rescisão com Silas

O Sporting confirma a "revogação por mútuo acordo dos contratos de trabalho" entre a SAD dos leões e o treinador Jorge Silas.

Toda a restante equipa técnica que entrou com Silas sai com o técnico principal, acrescenta o comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A saída de Silas já tinha sido comunicada pelo próprio no final da partida contra o Famalicão que a equipa de Alvalade perdeu 3-1.

O Sporting vai apresentar o novo treinador, esta quinta-feira, às 15h00, no centro de estágio de Alcochete, com a presença do presidente Frederico Varandas. Rúben Amorim, técnico do Sp. Braga, vai ser o nome apresentado.