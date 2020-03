Operação Fora de Jogo. Sporting colabora com as autoridade "em prol de uma maior verdade desportiva"

A SAD do Sporting confirmou as buscas da Autoridade Tributária, no Estádio de Alvalade, no âmbito do "Processo Fora de Jogo".

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD confirma a realização de buscas aos seus escritórios por parte da Autoridade Tributária, que reportam a um processo iniciado em 2017 e que decorrem desde as 08h00 de hoje", pode ler-se.



Os leões dizem estar a colaborar "com as autoridades competentes em prol de uma maior verdade desportiva e transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos".

No âmbito da "Operação Fora de Jogo", a Autoridade Tributária realiza, esta quarta-feira, 76 mandados de busca, também na SAD de Benfica, FC Porto, Braga e Vitória de Guimarães, entre outros clubes.

Em causa, está a "prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais", segundo diz a Procuradoria Geral da República, em comunicado.