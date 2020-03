Luís Neto dá forte puxão de orelhas à equipa do Sporting

Luís Neto deu um valente puxão de orelhas a toda a equipa do Sporting, após a derrota (3-1) no terreno do Famalicão, esta terça-feira.

Em declarações à Sport TV, o central assumiu que os dois golos sofridos nos primeiros 10 minutos condicionaram, no entanto, não ficou por aí.

"Tremendas faltas de atenção, foi falta de tudo. Falámos muito durante a semana, depois da derrota na Liga Europa, muita coisa entre o grupo, mas enquanto não passarmos aos atos, a correr mais, a meter mais o pé, a respeitar mais os adversários, que também têm qualidade, a não ir só para a frente, porque também é preciso defender, podemos fazer as mudanças que quisermos, de sistemas, de tudo", atirou.



"Há coisas que não se podem comprar, falta coração"

Neto sublinhou que "há coisas que não se podem comprar" e que "está a faltar o que resta aos jogadores quando as coisas vão mal, que é coração":

"É um momento difícil, sofremos golos logo no início. Muitas coisas correram mal, não há que fugir e neste momento qualquer coisa nos penaliza. Não estamos a conseguir encontrar o gatilho para nos unirmos e sofrermos como equipa. O futebol não é bonito só quando temos bola. Pedimos desculpa a quem nos apoiou aqui, a quem nos apoia durante a época, a quem não nos deixa cair. Temos de sair disto."

Questionado sobre a troca de treinador - Silas disse adeus e deverá ser substituído por Rúben Amorim, do Braga -, Luís Neto preferiu devolver o foco das críticas aos jogadores e ao que se passa em campo.

"Não vou por nada que seja fora do futebol, o que podemos falar é dentro do balneário. As coisas não estão a funcionar. Estamos muito superficiais, à espera que as coisas apareçam. Quem está aqui sabe que a camisola pesa, mas temos de fazer muito mais", assinalou o defesa.