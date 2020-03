​P´ra pior já basta assim

Depois de ter estado sem vencer desde meados de Janeiro, o Famalicão estava mesmo à espera de defrontar o Sporting para assim poder regressar às vitórias.



E foi o que aconteceu. Em mais uma exibição sem nível e com muito pouco aproveitável, os leões averbaram a oitava derrota neste campeonato mantendo o quarto lugar na tabela mas, a partir de agora, separados do Sporting de Braga por quatro pontos.

Perante esta situação as coisas tenderão a degradar-se ainda mais num clube que parece ter perdido o rumo, navegando à deriva, sem um comando visível, capaz de inculcar na tripulação o ânimo suficiente para deste modo poder chegar com tranquilidade ao ponto de chegada.

Ontem à noite, após o desaire de Famalicão tivemos mais um triste episódio da peça que os responsáveis leoninos protagonizam há muito tempo. Jorge Silas, o treinador que se retirou do comando da equipa por sua própria iniciativa, foi ele próprio a anunciar essa saída e, pior, a dar conta de que o seu substituto passará a ser Rúben Amorim a partir desta quarta-feira, sem que nenhum dirigente tenha vindo a público comunicar estas decisões.

Num clube que parece à deriva, surge agora um novo treinador em circunstâncias que não deixam de constituir um caso de estudo. No entanto, sem aprofundar demasiado, não se pode ignorar tratar-se do sexto treinador na vigência do presidente Frederico Varandas, facto que tem um significado relevante.

A intenção é, seguramente, a de tornar a equipa mais competitiva e capaz de produzir maior rentabilidade. No entanto, perante a falta de qualidade da maioria dos seus jogadores, é muito difícil que Rúben Amorim consiga os milagres que os seus novos patrões pretendem.

E, por último, mais um xeque-mate aos responsáveis nacionais: por quanto tempo mais vai continuar a ser possível, em Portugal, os treinadores “passearem-se” de uns clubes para outros dentro da mesma época competitiva?

Será que sabem que aqui ao lado, por exemplo, um treinador que deixe um clube numa temporada, só pode voltar a trabalhar na época seguinte?