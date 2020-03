"Ser para o outro". Fátima acolhe Encontro Nacional do Ensino Superior

Mais de duas centenas de estudantes universitários de todo o país estarão reunidos no próximo domingo, 7 de março, em Fátima, para um encontro que visa levar os jovens a perceber o valor do voluntariado, sob o lema "Ser para o outro".

Com a iniciativa, o secretariado nacional da Pastoral do Ensino Superior pretende mostrar aos jovens que o voluntariado deve ser encarado como um compromisso e não como uma simples atividade pontual.

Segundo o Padre Eduardo Duque, "as pessoas dizem que fazem habitualmente voluntariado e fazem-no, de facto, uma ou duas vezes por ano", mas o que o secretariado nacional gostaria era que "os jovens, e de um modo muito particular os estudantes universitários, fizessem voluntariado de uma forma muito mais comprometida".

Para isso, "é preciso perceber o valor do voluntariado, é preciso perceber que há um compromisso subjacente, um compromisso que gera vida”, pois “cada um de nós é também uma missão e, como tal, tem uma missão” defende o diretor do secretariado.

O sacerdote acrescenta que “nós sabemos que há muitos estudantes que vão tendo alguns tempos letivos de pausa por semana e, nessa atividade de pausa, mesmo que seja durante o ano curricular, é bom que possam aproximar-se de alguma instituição e aí fazer voluntariado”.

Eduardo Duque defende, contudo, a necessidade de haver formação. Quando o voluntariado é exercido com “profundidade”, adianta o sacerdote, ele “continua a entusiasmar as pessoas, porque uns chamam os outros.” É que, “muitas vezes, quando o voluntariado não é bem preparado, os jovens fazem a experiência, mas depois porque a coisa não corre bem, porque não há rigor no que se faz, porque não há persistência, eles acabam por desistir.”

Uma das coisas que os jovens universitários querem muito hoje, aponta o sacerdote, “é a ideia da comunidade, pertencer a comunidades, e a comunidades relativamente pequenas onde possam partilhar as suas ideias, o que corre bem e o que corre menos bem”. Então “o voluntariado não pode ser uma coisa em massa, tem de ser uma coisa por grupos, grupos de 5, 6, 7, 8 pessoas, onde depois, na formação, eles possam partilhar o que está a correr bem e o que está a correr menos bem.” Quando assim é, salienta Eduardo Duque, “eles ficam presos.”

O encontro nacional de estudantes terá início com uma conferência sobre o voluntariado missionário, que será dinamizada pelo Padre Nuno Amador, seguindo-se várias Ted talks em que serão apresentados exemplos de voluntariado como a Missão País, o Telhal, o voluntariado universitário, o projeto “(Des) Envolve-te” e a próxima Jornada Mundial da Juventude. O programa prossegue com uma conferência sobre “o voluntariado missionário e a mensagem de Fátima” com o Padre José Nuno e, de tarde, 2 horas de voluntariado no santuário de Fátima, terminando com a celebração da eucaristia.