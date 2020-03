Nuno Lobo é candidato à presidência do FC Porto

Nuno Lobo, empresário de 50 anos, apresenta candidatura à presidência do FC Porto, mas revela que desistirá da intenção de ir a votos, caso Pinto da Costa altere a sua equipa diretiva.

"Sou candidato, mas poderei ponderar uma eventual retirada da candidatura caso a do presidente Pinto da Costa se apresente com alterações na equipa diretiva que me agradem. Caso contrário, vou mesmo a votos", disse, em entrevista ao jornal "O Jogo".

Lobo conta já com mais de mil assinaturas e com a sua equipa de trabalho definida. O empresário de 50 anos fez parte da claque "Dragões Azuis", a primeira do clube, e que deu origem aos "Super Dragões".

Nesse sentido, Pinto da Costa já conta com três outros candidatos à presidência: Martins Soares, Nuno Lobo e José Fernando Rio.