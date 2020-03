FC Porto confirma buscas e colaboração com a justiça

O FC Porto confirmou, em comunicado, as buscas no Estádio do Dragão, e garante estar a colaborar com a justiça. A SAD do clube azul e branco emitiu uma breve nota sobre a "Operação Fora de Jogo".

"A FC Porto - Futebol, SAD, a FC Porto Comercial e o seu presidente do Conselho de Administração confirmam que foram alvos de buscas promovidas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Como sempre, estão a colaborar com a justiça", pode ler-se.

A "Operação Fora de Jogo" realiza, esta quarta-feira, 76 mandados de busca, também na SAD de Benfica, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães. Em causa, está a "prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais", segundo diz a Procuradoria Geral da República, em comunicado.