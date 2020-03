Veja onde vão estar os radares de velocidade da PSP em março

AÇORES

05-mar-20 13H00 Negrito e Cantinho - São Mateus - Angra do Heroísmo

06-mar-20 07H00 Rua da Cidade - Arrebentão - Capelas - Ponta Delgada

10-mar-20 06H45 Eixo Sul (km 4.4) - São Pedro - Ponta Delgada

11-mar-20 08H00 Pedro Miguel - recta - Horta

12-mar-20 07H00 ER Fonte do Bastardo e Estrada 25 de Abril - Praia da Vitória - Angra Heroísmo

16-mar-20 08H00 ER - Praia de Almoxarife - Horta

24-mar-20 13H00 ER Ladeira Grande e Atalaia - Ribeirinha - Angra do Heroísmo

AVEIRO

09-mar-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro

10-mar-20 09H00 Rua Salgeuiral de Cima - Ovar

10-mar-20 15H00 EN 109.4 - Espinho

11-mar-20 09H00 Rua António José de Oliveira Júnior - São João da Madeira

11-mar-20 15H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

12-mar-20 09H00 EN 109 - Ovar

12-mar-20 15H00 EN 109 - Espinho

13-mar-20 09H00 Av. Dr Renato Araújo - São João da Madeira

13-mar-20 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

13-mar-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro

20-mar-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro

30-mar-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 – Aveiro

BEJA

04-mar-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado

10-mar-20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

18-mar-20 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

24-mar-20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte

BRAGA

06-mar-20 22H00 Av. Miguel Torga - Braga

12-mar-20 09H00 Variante E.N. 14 - V.N. de Famalicão

16-mar-20 08H15 Circular Urbana - Guimarães

16-mar-20 15H00 Av. João Paulo II - Braga

18-mar-20 09H00 Circular Urbana - Guimarães

23-mar-20 09H00 Circular Urbana - Guimarães

25-mar-20 14H00 Circular de Barcelos

BRAGANÇA

05-mar-20 08H30 Av. Abade de Baçal - Bragança

12-mar-20 08H00 Av. das Comunidades Europeias - Mirandela

19-mar-20 08H00 Av. Olímpio Guedes de Andrade - Mirandela

28-mar-20 08H30 EN 218 - Quinta das Carvas- Bragança

CASTELO BRANCO

04-mar-20 08H00 EN 18 - Covilhã

09-mar-20 10H00 Av. de Espanha - Castelo Branco

18-mar-20 10H00 EN 18 Campo de Obstáculos - Castelo Branco

30-mar-20 16H30 Alameda Pero da Covilhã – Covilhã

COIMBRA

05-mar-20 09H00 Estrada de Vale Figueira - Coimbra

10-mar-20 15H00 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

16-mar-20 15H30 Av. Fernando Namora - Coimbra

26-mar-20 09H00 Banhos Secos - IC3 - Coimbra

24-mar-20 08H30 Ponte Edgar Cardoso - Fiigueira da Foz

ÉVORA

09-mar-20 09H30 EN 18 ao Gil - Estremoz

10-mar-20 09H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

13-mar-20 15H00 Av. Arquiteto Rui Couto - Évora

24-mar-20 09H30 Av. Raínha Santa Isabel - Estremoz

31-mar-20 09H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

FARO

10-mar-20 14H00 Av. V6 - Portimão

10-mar-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

10-mar-20 14H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

11-mar-20 08H30 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

11-mar-20 08H30 Av. Dom João VI - Olhão

12-mar-20 09H00 Av. V2 - Portimão

13-mar-20 15H00 Av. 5 de Outubro - Olhão

13-mar-20 22H00 EN 125 - Faro

16-mar-20 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa - Tavira

16-mar-20 14H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

16-mar-20 09H00 Av. V6 - Portimão

17-mar-20 10H00 Av. Fonte Coberta - Lagos

26-mar-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

GUARDA

10-mar-20 08H00 Av. Serra da Estrela - Gouveia

11-mar-20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda- Guarda

12-mar-20 08H00 Av. Cidade Bejar - Guarda

13-mar-20 08H00 Av. Monsenhor Mendes do Carmo - Guarda

16-mar-20 08H00 Av. Cidade Wattrelos – Guarda

LEIRIA

12-mar-20 09H00 EN 113- Km 8,000 - Leiria

13-mar-20 14H00 Rua Central do Moinho de Cima – M. Grande

20-mar-20 09H00 Av. Monsenhor Bastos – Peniche

LISBOA

04-mar-20 09H00 Av. Nicolau Breyner - Loures

04-mar-20 14H00 Rua Dr. Armando dos Santos Ferreira - Santo António dos Cavaleiros

07-mar-20 14H00 IC 19 (Lisboa-Cacém, oposto à BP) - Cacém

10-mar-20 09H00 Estrada dos Salgados - Amadora

11-mar-20 09H00 EN 250-1 - Algueirão

11-mar-20 14H00 Av. Capitães de Abril - Algueirão

12-mar-20 07H00 Av. da República - Oeiras, sentido Poente/Nascente

12-mar-20 13H00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte/Sul

12-mar-20 14H00 EN 10, Km 123.7, sentido VFX-Alhandra, em Alhandra

15-mar-20 07H00 Av. Eusébio Ferreira da Silva

15-mar-20 14H00 Av. dos Combatentes (frente à Embaixada dos E.U.A.)

24-mar-20 09h00 Av. Marginal – Estoril

30-mar-20 14H00 Estrada do Desvio – Lisboa

MADEIRA

07-mar-20 13H00 VR1 Km 9.4 Este-Oeste - Câmara de Lobos

10-mar-20 08H00 Av. Mário Soares e Estrada Monumental

12-mar-20 08H00 Estrada do Aeroporto, Azenha - Caniço

12-mar-20 14H00 Rua 5 de Outubro e Av. do Infante

13-mar-20 08H00 Estrada Comandante Camacho de Freitas e Travessa do Valado c/VR1

15-mar-20 19H00 VE3 Km 2.3 Túnel R.Brava/Tabua e VE3 Km 6.9 Túnel P. do Sol/Madalena do Mar

16-mar-20 14H00 Av. Mário Soares e Rua Dr. Pestana Júnior

31-mar-20 17H00 VE1 - Moinhos - Faial/VE1- Túnel do Cortado – Santana

PORTALEGRE

16-mar-20 10H00 Av. do Dia de Portugal - Elvas

18-mar-20 09H00 EN 373, Km 29 - Elvas

23-mar-20 08H00 EN 372, Km 72 - Elvas

30-mar-20 14H00 Av. do Dia de Portugal – Elvas

PORTO

05-mar-20 14H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

06-mar-20 08H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Porto

09-mar-20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

10-mar-20 08H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

12-mar-20 14H00 Estrada da Circunvalação - 11 124 - Matosinhos

13-mar-20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de Varzim

16-mar-20 20H00 A.20 - Km 9.8 - Porto

19-mar-20 08H00 Estrada Municipal nº 556 - Santo Tirso

24-mar-20 08H00 Av. Montevideu - Porto

26-mar-20 14H00 Av. Eng. Duarte Pacheco - Baguim do Monte

31-mar-20 08H00 Av. Dr. Germano Vieira - Gueifães – Maia

SANTARÉM

11-mar-20 08H30 Rua Serpa Pinto - Cartaxo

11-mar-20 08H00 EN 3 - Calçadinha - Santarém

11-mar-20 09H00 Rua Aá carneiro - Entroncamento

16-mar-20 08H00 Av. D. Manuel I - Abrantes

18-mar-20 14H00 Alameda do Vinho - Cartaxo

19-mar-20 08H00 Av. dos Bombeiros Voluntários – Ourém

SETÚBAL

04-mar-20 15H00 EN 10.3 - Barreiro

06-mar-20 08H00 Av. Garcia da Orta - Montijo

11-mar-20 10H00 Av. 1.º De Dezembro - Seixal

13-mar-20 10H30 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada

24-mar-20 08H30 Estrada de Santas – Setúbal

VIANA DO CASTELO

13-mar-20 21H00 Av. Mateus Carvalhido - Viana do Castelo

23-mar-20 20H00 Av. Carteado Mena, Darque - Viana do Castelo

30-mar-20 10H00 Rua de Portuzelo - Viana do Castelo

VILA REAL

10-mar-20 14H00 Rua da Paz - Chaves

10-mar-20 09H00 Av. da Europa - Vila Real

12-mar-20 14H00 Av. Da Noruega - Vila Real

16-mar-20 14H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

17-mar-20 14H00 Av. do Tâmega - Chaves

26-mar-20 09H00 Av. Dr. Mário Soares – Chaves

VISEU

04-mar-20 10H00 Av. D.Egas Moniz - Lamego

11-mar-20 08H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu

16-mar-20 08H00 Av. Europa - Viseu

23-mar-20 14H00 Av. D.Egas Moniz - Lamego

25-mar-20 08H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu