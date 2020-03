Operação Marquês. Debate instrutório adiado para quinta-feira após audição de Sócrates

O início do debate instrutório do processo Operação Marquês foi adiado para quinta-feira, devido à nova audição do antigo primeiro-ministro e arguido, José Sócrates, no Campus da Justiça, em Lisboa, esta quarta-feira.

O debate instrutório do processo Operação Marquês estava marcado para as 14h00 de hoje, mas o dia foi marcado pela chamada de José Sócrates a depor novamente perante o juiz Ivo Rosa, no âmbito da instrução do caso.

Depois de Sócrates ter falado durante mais de duas horas, Rosário Teixeira, procurador do Ministério Público (MP), explicou ao juiz que precisará de entre duas a três horas para apresentar o caso, pedindo que o arranque do debate instrutório fosse adiado para amanhã. O juiz acedeu, ficando o debate marcado para quinta-feira às 14h.

À saída do tribunal depois da sua última audição antes da nova fase, Sócrates voltou a arrasar o MP, dizendo estar a ser vítima de acusações "falsas".

"Não vê que é ridículo estarmos aqui duas horas e tal e depois o Ministério Público faz aquelas perguntas ridículas", declarou aos jornalistas. "Isto dá ideia da dimensão do que foi feito. O MP construiu um embuste, uma grande mentira e, depois de tudo ali desfeito, veio-me perguntar se eu sabia que uma amiga minha, Sandra, estava no Algarve. Por amor de Deus."



A Operação Marquês conta com 28 arguidos – 19 pessoas e 9 empresas –, entre os quais o antigo primeiro-ministro José Sócrates, o banqueiro Ricardo Salgado, o empresário e amigo de Sócrates Carlos Santos Silva e altos quadros da Portugal Telecom. O caso envolve suspeitas dos crimes de corrupção, ativa e passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal.