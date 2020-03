Governo equaciona parceria com privado para reabrir urgência pediátrica do Garcia de Orta

A ministra da saúde anunciou esta terça-feira que está a ser equacionada uma parceria com uma empresa de prestação de serviços para que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta reabra aos fins de semana, a partir de abril.

"Estamos em articulação com uma entidade privada que permitirá garantir o funcionamento todos os fins de semana no período noturno. A urgência ficaria coberta de quinta a domingo", adiantou Marta Temido.

A governante falava na Comissão de Saúde do parlamento, onde está a ser ouvida pelo PSD, PCP e BE sobre o ponto de situação da unidade hospitalar, que se encontra encerrada no período noturno desde novembro, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.

O Governo está também a equacionar a contratação de especialistas de hospitais de Lisboa, mas, neste momento, a parceria com o privado é o mais "firme" para que a urgência pediátrica reabra à noite "o mais depressa possível".

Ainda assim, frisou que a "solução permanente" para este problema só passará "pela contratação de mais cinco pediatras" que consigam assegurar a escala de serviço.

Em janeiro, o Ministério da Saúde anunciou que ia avançar com a contratação direta de cinco pediatras para o hospital, uma vez que não houve candidaturas para as vagas abertas na especialidade de pediatria no concurso de segunda época de 2019.