Escolas podem vir a fechar espaços comuns para travar coronavírus

Para travar o Covid-19, as escolas podem, em último caso, fechar refeitórios, bares e salas polivalentes – ou seja, espaços comuns onde se concentram muitos alunos.

“No plano de contingência, temos de chegar a esse patamar. Eu recordo que, por exemplo, nos polivalentes há uma grande concentração de alunos”, afirma Filinto Lima.

Convidado nesta quarta-feira no programa As Três da Manhã, o presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas sublinha que “nos planos de contingência temos de prever” todas as eventualidades, “até podermos fechar o bar da escola e alguns locais que pensemos que podem ser problemáticos para a transmissão do vírus”.

As escolas têm estado a trabalhar nestes planos e têm até segunda-feira para enviar uma cópia à Direção Geral da Administração e Emprego Público.