Dolores Aveiro sofre AVC. CR7 visitou a mãe no hospital

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, foi internada de urgência após sofrer um AVC na madrugada desta terça-feira.

A notícia foi avançada pela edição online do JM Madeira, que garante que o quadro clínico de Dolores "inspira cuidados".

Durante a tarde, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira - SESARAM E.P.E. confirmou a entrada de Dolores Aveiro, na madrugada de 3 de março, com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico, com pouco tempo de evolução, o que permitiu "a realização de duas terapêuticas de recanalização vascular, a química (trombólise) e a mecânica (trombectomia)". "Estas terapêuticas contribuem para a melhoria do prognóstico. Até ao momento, a evolução da situação clínica decorre conforme esperado", esclareceu o SESARAM.

A intervenção foi feita no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para onde foi transportada de urgência nas primeiras horas desta terça-feira.



"Refira-se que o AVC, na sua fase aguda tem sempre um prognóstico reservado", alerta o mesmo organismo.

Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o SESARAM não poderá facultar qualquer outro tipo de informação sobre este caso em concreto e a sua evolução, matéria que é reservada aos familiares.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, a matriarca da família Aveiro está "consciente e estável" e aguarda agora para fazer novos exames.

Dolores Aveiro tem 65 anos e mora na Madeira, de onde é natural.

Ronaldo foi à Madeira

Cristiano Ronaldo viajou até ao Funchal de jato privado ainda esta terça-feira para visitar a mãe.

O jogador da Juventus não deverá ficar muito tempo, uma vez que tem partida marcada para quarta-feira, às 19h45, em Turim, frente ao AC Milan.







[Notícia atualizada às 23h29 de terça-feira]