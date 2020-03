Coronavírus. Sobe para seis o número de casos positivos em Portugal

Portugal tem mais um caso confirmado de Covid-19, elevando para seis o número de casos confirmados, revelou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Num boletim divulgado hoje sobre a situação epidemiológica em Portugal, há três casos confirmados no norte do país, um no centro e dois na região de Lisboa (onde se registou o sexto caso), tendo-se registado 117 casos suspeitos desde janeiro.

Dois seis casos, quatro tiveram origem em cidadãos provenientes de Itália (três) e de Espanha e há dois casos com ligação a caso confirmado.

Dos seis casos confirmados, cinco são homens. O novo caso confirmado na região de Lisboa é uma mulher.

De terça-feira para hoje há mais 16 casos suspeitos, num total de 117 casos suspeitos desde janeiro deste ano.

No boletim divulgado pela DGS na terça-feira estavam contabilizados desde o início do ano 101 casos suspeitos.

A primeira mulher com Covid-19 tem entre 40 e 49 anos, diz também a DGS, segundo a qual há 81 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, no final do ano passado.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.

Itália é o país mais afetado na Europa e o país anunciou hoje que todas as escolas e universidades encerram a partir de quinta-feira e até 15 de março como medida de precaução face à epidemia de Covid-19, que já provocou mais de 100 mortos no país.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

Esta quarta-feira, foi também confirmado o quinto caso no Porto. Trata-se de um professor, de 44 anos, da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE).

A escola não vai encerrar, mas apenas suspender a sua atividade. "A escola estará aberta, não haverá é aulas", vincou.

A nível mundial, desde o início do surto registaram-se mais 94 mil casos, dos quais mais de 51 mil recuperaram e mais de 3.00 morreram.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.

(notícia atualizada às 22h27)