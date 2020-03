Venezuela detém diretor da empresa petrolífera estatal por suspeitas de corrupção

A Venezuela deteve o chefe da divisão de lubrificantes da empresa estatal de petróleo “Petroleos de Venezuela” por ser suspeito de corrupção, de acordo com um comunicado lido na televisão estatal na quarta-feira, e citado pela Reuters.

Isto ao mesmo tempo que a polícia de inteligência invadiu as casas de vários dos atuais e ex-executivos da subsidiária petroquímica colombiana da PDVSA, Monomeros, nomeada pelo líder da oposição Juan Guaido, afirmaram três pessoas ligadas ao processo.

As autoridades invadiram propriedades em Caracas e em outros lugares da Venezuela de executivos que agora residem na Colômbia, disseram as mesmas fontes.

As medidas surgem no meio de um período de grande turbulência na PDVSA depois de o presidente Nicolas Maduro nomear um grupo para reestruturar a indústria de petróleo, que está a lutar contra as sanções dos EUA destinadas a forçar a queda de Maduro, bem como anos de má administração, corrupção e liquidez financeira em declínio.

Na semana passada, as autoridades detiveram dois gerentes da divisão de fornecimento e venda da PDVSA, acusando-os posteriormente de colaborarem com Washington.

No comunicado, o grupo de reestruturação nomeado por Maduro acusou Oscar Aponte, presidente da divisão de óleos e lubrificantes, de envolvimento no contrabando de produtos da empresa e cobrança de comissões por contratos de transporte.