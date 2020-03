Turquia. Acusação a Erdogan motiva cenas de pancadaria no Parlamento

Dezenas de deputados envolveram-se numa cena de pancadaria no Parlamento turco, depois de um deputado ter acusado o Presidente Erdogan de ter desrespeitado soldados turcos mortos na Síria.

O mesmo deputado já tinha feito acusações idênticas numa conferência de imprensa e numa série de tweets. Acusa Erdogan de ser responsável pela morte de dezenas de soldados na Síria, por ter mandado homens para Idlib sem cobertura aérea.

Engin Ozcok, do Partido Popular Republicano, na oposição, estava a falar no Parlamento quando começou a cena de violência, ao qual se juntaram dezenas de deputados, alguns para participar e outros a tentar impedir as trocas de murros. Houve até pessoas que subiram às secretárias e lançaram objetos.

Racep Tayyip Erdogan, o Presidente da Turquia, lançou o exército para Idlib, no noroeste da Síria, em apoio aos rebeldes que lutam contra o regime de Bashar al-Assad, que por sua vez é apoiado pela Rússia e pelo Irão.

Vários militares turcos morreram em ataques do exército sírio, com Erdogan a pedir a Vladimir Putin para sair de cena em Idlib, deixando a Turquia tratar da situação sozinha, mas a Rússia não tem dado qualquer sinal de que pretende abandonar a sua parceira Síria.

Idlib é a última bolsa da Síria onde ainda existem rebeldes e Bashar al-Assad está apostado em reconquistar todo o território no final de nove anos de guerra civil.