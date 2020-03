Michael Bloomberg desiste da corrida à Casa Branca e anuncia apoio a Joe Biden

Depois de ter investido mais de 500 milhões de dólares na sua candidatura, Bloomberg apenas conseguiu vencer na Samoa Americana de entre os 14 estados e territórios dos EUA que ontem foram a votos.

"Sempre acreditei que derrotar Donald Trump começaria por nos unirmos em torno do candidato que tem a melhor hipótese de o derrotar", acrescentou Bloomberg. "Depois das votações de ontem, ficou claro que esse candidato é o meu amigo e um grande americano, Joe Biden."

A corrida democrata conta agora com quatro candidatos. Para além de Biden, continuam a disputar as primárias do partido o seu principal rival, Bernie Sanders, a senadora Elizabeth Warren e Tulsi Gabbard, representante do estado do Hawai na câmara baixa do Congresso.