Coronavírus. Itália encerra creches, escolas e universidades em todo o país até 15 de março

O Governo italiano anunciou esta quarta-feira que vai encerrar as escolas e universidades de todo o país até dia 15 de março por causa do novo coronavírus. A decisão foi anunciada ministro da Educação.

A medida, que entra em vigor amanhã, vai abranger jardins de infância, escolas dos vários graus de ensino e universidades. A notícia começou por ser avançada pela agência de notícias italiana ANSA, tendo depois sido confirmada pelo Governo a meio da tarde.

De acordo com cálculos do próprio executivo, serão afetados quase nove milhões de crianças, adolescentes e jovens, bem como os seus familiares. O objetivo é tentar travar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), no dia em que o número de mortos subiu para 107 e o número de infetados ultrapassou os três mil casos.