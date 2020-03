Coronavírus. Balanço de mortos em Itália sobe para 107, número de infetados ultrapassa os 3 mil

O número de mortos devido ao surto do novo coronavírus em Itália aumentou nas últimas 24 horas, com mais 28 vítimas confirmadas pela Proteção Civil italiana, registando-se, assim, um total de 107 mortes no país até à data.

No entanto, segundo o comissário Angelo Borrelli, líder da Proteção Civil italiana, aumentou também o número de pessoas que recuperaram da infeção: foram 160 na terça-feira e 276 nesta quarta.

O Governo italiano confirmou, entretanto, através do ministro da Educação, o encerramento de todas as creches, escolas e universidades do país entre amanhã, quinta-feira, e dia 15 de março, numa tentativa de travar a propagação do vírus.