130 mil migrantes já passaram a fronteira entre a Turquia e a Grécia

A União Europeia e a Turquia celebraram em 2016 um acordo no âmbito do qual Ancara se compromete a combater a passagem clandestina de migrantes para território europeu em troca de ajuda financeira num valor total de 6 mil milhões de euros para financiar o acolhimento dos refugiados, especialmente os sírios que fogem da guerra.

A Turquia, que acolhe no seu território cerca de quatro milhões de refugiados, anunciou na sexta-feira ter aberto as fronteiras com a Europa, ameaçando deixar passar migrantes e refugiados, numa aparente tentativa de pressionar a Europa a assegurar-lhe um apoio ativo no conflito que a opõe à Rússia e à Síria.

Ministros do Interior da UE reunidos

Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia (UE) vão reunir-se esta quarta-feira em Bruxelas num encontro extraordinário sobre a situação nas fronteiras comunitárias, particularmente tensa para a Grécia e Bulgária, após as ameaças da Turquia.

Além dos Estados-membros da UE, este Conselho contará, excecionalmente, com representantes de países associados a Schengen.

A convocação desta reunião surgiu depois de a Turquia ter anunciado, no final da semana passada, a abertura de fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados para a UE, ameaçando assim falhar aos compromissos assumidos com o bloco comunitário.

O objetivo do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, é garantir mais apoio ocidental na questão síria.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma ajuda financeira de 700 milhões de euros à Grécia para responder à pressão migratória no país, sobretudo de migrantes vindos da Turquia, mobilizando ainda assistência médica através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Realçando as "circunstâncias extremas e a situação difícil e tensa" no país, após uma visita à fronteiras externas gregas, a responsável avisou a Turquia: "Todos os que tentam testar a unidade europeia vão ficar desapontados, pelo que esta é altura de reafirmarmos os nossos valores europeus".