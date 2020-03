Nets batem Celtics com 51 pontos de LeVert

Os Brooklyn Nets foram vencer ao pavilhão dos Boston Celtics, com uma exibição para mais tarde recordar de Caris LeVert, por 129-120, após prolongamento.

O extremo apontou 51 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências e foi fulcral para a recuperação dos Nets, que perdiam por 17 pontos à entrada para o quarto período. LeVert apontou 37 pontos apenas no último período e no prolongamento.

Jaylen Brown, Kemba Walker e Marcus Smart estiveram em evidência nos Celtics, mas não evitam a derrota.

Os Celtics somam agora 41 vitórias e 19 derrotas, no terceiro posto da conferência este. Os Brooklyn Nets estão no sétimo posto, com 27 vitórias e 33 derrotas.

Outros resultados

Charlotte Hornets 103-104 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 134-139 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 94-109 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 100-116 Golden State Warriors

Phoenix Suns 114-123 Toronto Raptors

Los Angeles lakers 120-107 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 133-126 Washington Wizards