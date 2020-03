Jogos Olímpicos. Todos os apurados portugueses até ao momento

Está confirmada a presença do ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos 2020, graças ao nono lugar de Maria Martins em “omnium”.

O “omnium” tem quatro provas: scratch, eliminação, tempo e corrida por pontos.

O ciclismo de estrada já tinha garantido duas vagas na prova de estrada e no contrarrelógio.

Segundo o Comité Olímpico de Portugal, são, para já, 10 as modalidades representadas em Tóquio: Atletismo, Canoagem (sprint e slalom), Ciclismo (estrada e pista), Equestre (ensino e obstáculos), Ginástica (artística), Natação, Surf, Ténis de Mesa, Tiro com Armas de Caça e Vela.

O Atletismo tem seis atletas com marca de qualificação para Tóquio 2020: Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro (as duas na maratona); João Vieira (50km marcha); Evelise Veiga, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona (os três no triplo salto).

Fernando Pimenta (K1 1000), Teresa Portela (K1 200), o K4 500 masculino (composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela), em Canoagem sprint, e Antoine Launay (K1 1000), em Canoagem slalom, asseguraram quatro vagas, implicando neste caso a presença de sete atletas.

Luciana Diniz ganhou para Portugal o direito a uma vaga na disciplina Equestre de saltos de obstáculos. Quatro cavaleiros – Duarte Nogueira, Rodrigo Torres, João Torrão e Maria Caetano -, conseguiram lugar em Tóquio para a equipa de ensino, embora apenas três entrem efetivamente em competição nos Jogos Olímpicos.

Filipa Martins garantiu presença para a Ginástica Artística feminina nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, no concurso all-around.

A Natação pura tem cinco lugares assegurados por Diana Durães (1500m livres), Ana Catarina Monteiro (200m mariposa), Gabriel Lopes (200m estilos), Alexis Santos (200m estilos) e Tamila Holub (1500m livres).

Frederico Morais garantiu vaga nominal na representação do Surf, nos World Surfing Games, no Japão.

O Ténis de Mesa português também marcou lugar nos Jogos Olímpicos, na competição de equipas masculinas. Fu Yu qualificou-se para o torneio individual feminino.

No Tiro com Armas de Caça, a única vaga conquistada até ao momento foi ganha por João Paulo Azevedo.

Por fim, os atletas que primeiro conquistaram uma vaga para Portugal em Tóquio 2020: os velejadores Jorge Lima e José Costa, da classe 49er.

Os Jogos Olímpicos vão decorrer no Japão, entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020.