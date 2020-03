A equipa de andebol do Benfica recebeu e venceu o SC Horta, por 29-21, esta terça-feira.

Rebé Hebo foi a grande estrela da partida em atraso da 23.ª jornada do campeonato, com nove golos marcados.

O Benfica continua no terceiro lugar, com 64 pontos e mais um jogo que os rivais. Sporting e FC Porto lideram a tabela classificativa, ambos com 71 pontos.