Aeroporto no Montijo. “Tudo devia ter começado pelas reuniões com os municípios”

“Há muitas vezes este tique de, em vez de começar por baixo, pensando de facto no que as populações querem ou quais os interesses das pessoas que estão no terreno, começar no gabinete com uma ideia supostamente iluminada”, afirma Jacinto Lucas Pires.

A propósito das reuniões convocadas pelo primeiro-ministro, António Costa, com os seus municípios afetados pelo futuro aeroporto no Montijo, o comentador defende que o processo deveria “ter começado por aqui, por estas reuniões”.

Henrique Raposo chama a atenção para a “partidarite: as Câmaras do PS – Montijo, Alcochete Barreiro e Almada – dizem que sim, obviamente; as do PCP – Moita, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Palmela – dizem que não”.

“Porque é que as pessoas não pensam pela sua própria cabeça?”, questiona.

Antes, os dois comentadores do programa As Três da Manhã comentaram os resultados das primárias nos Estados Unidos, manifestando posições divergentes no que respeita a Bernie Sanders.