Vitória de Guimarães confirma buscas e oferece colaboração "total"

O Vitória de Guimarães confirmou as buscas realizadas às instalações da sua SAD, esta terça-feira, no âmbito da "Operação Fora de Jogo", e garantiu "total disponibilidade" para colaboração.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD confirma a realização de uma acção de fiscalização, levada a cabo pelo Ministério Público (DCIAP) e pela Autoridade Tributária (DSIFAE), às suas instalações. (...) Informa ainda a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito desta ou outra qualquer investigação", pode ler-se, em comunicado publicado no site oficial.

A "Operação Fora de Jogo" levou ao cumprimento de 76 mandados de busca, esta quarta-feira, incluindo nas SAD's dos três grandes do futebol português, do Portimonense, do Sporting de Braga e do V. Guimarães. Liderada pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela Procuradoria-Geral da República, a operação investiga a possível "prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".