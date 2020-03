Sporting de Braga apresenta Custódio esta tarde

Custódio, até agora treinador dos juvenis do Sporting de Braga, é o novo técnico da equipa principal e deve ser apresentado esta tarde, revelou à Lusa fonte do clube arsenalista.

O antigo internacional português, de 36 anos, será o terceiro treinador do Sporting de Braga numa temporada, sucedendo a Rúben Amorim, que também hoje será apresentado no Sporting, e Ricardo Sá Pinto, que a começou.

Nesta contabilidade, não entra Abel Ferreira, que apenas orientou os primeiros treinos da pré-época, em finais de junho do ano passado, antes de sair para os gregos do PAOK.

Custódio assumiu o comando técnico da equipa sub-17 dos minhotos esta época depois de, nas duas anteriores, ter sido adjunto na equipa B, pelo que será a sua estreia como treinador principal de uma equipa sénior e da I Liga.

Natural de Guimarães, o antigo médio alinhou no Sporting, nos russos do Dínamo de Moscovo, no Vitória de Guimarães, no Sporting de Braga e nos turcos do Akhisar, onde terminou a carreira, em 2016/17.