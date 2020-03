Rúben Amorim no Sporting até 2023 e com cláusula milionária

Rúben Amorim deverá ser o novo treinador do Sporting, conforme o próprio Jorge Silas, que até agora tem ocupado o cargo, deu como garantido, esta terça-feira. A SIC Notícias adianta detalhes do contrato que espera o ainda treinador do Sporting de Braga em Alvalade.

O técnico, de 35 anos, deverá assinar contrato válido até 2023, isto é, por três temporadas, com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

O negócio entre Sporting e Braga deverá fazer-se por valores a rondar os 10 milhões de euros. Rúben Amorim fica pouco mais de dois meses em Braga, durante os quais derrotou cinco vezes os três grandes do futebol português: duas vezes Sporting e FC Porto, cada, e uma vez o Benfica.

Silas confirmou, esta terça-feira, que a derrota no terreno do Famalicão, por 3-1, foi o último jogo como treinador do Sporting. Além disso, deu como garantida a contratação de Rúben Amorim como seu sucessor.

O Sporting está no quarto lugar do campeonato, com 39 pontos, menos quatro que o Braga, que é terceiro. O FC Porto, líder da tabela, o Benfica, segundo classificado, já estão a 20 e 19 pontos, respetivamente.