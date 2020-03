Paulo Sérgio desvaloriza troca de treinadores no Braga

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, não está preocupado pela troca de treinador no Sporting de Braga e acredita que pouca diferença fará na qualidade de jogo da formação minhota, na próxima sexta-feira, no duelo da 24ª jornada, no Minho.

"Não me preocupa minimamente. Estou focado no que temos de fazer, não acredito que o novo treinador faça alterações de fundo no que está a correr muito bem. O Braga está a jogar muito bem e não tenho dúvidas que vai dar sequência ao que tem sido feito", disse, em conferência de imprensa.

Custódio será o treinador que vai assumir o comando técnico depois da saída de Rúben Amorim para o Sporting.

O técnico de 52 anos chegou recentemente ao Algarve e com o objetivo de salvar o Portimonense, clube que ocupa o 17º posto, a seis pontos do Paços de Ferreira, que ocupa o primeiro posto a cima da linha de água.

"É normal que isso pesa. É uma luta que só vai terminar na última jornada. Só quero os atletas focados na sua prestação, não adianta olhar para a qualificação. Seis pontos não são nada. Sabemos que há um conjunto de equipas que estão ao nosso alcance", remata.

O Braga-Portimonense joga-se na sexta-feira, às 20h30, jogo inaugural da 24ª ronda da I Liga.