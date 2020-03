Passagem de testemunho

A derrota do Sporting e a troca de treinador no clube é o natural destaque dos jornais desportivos desta quarta-feira.

"Silas confirma Amorim", escreve "O Jogo", "Rúben assume o risco", pode ler-se na manchete de "A Bola" e "10 milhões e muito trabalho", escreve o "Record".

Silas deixa o comando técnico dos leões depois de uma derrota, por 3-1, no terreno do Famalicão. No final da partida, o técnico confirmou a saída.

A subida de Custódio dos juniores para orientar a equipa principal do Sporting de Braga, as críticas a Pinto da Costa e o grupo da Liga das Nações são outro destaque nos jornais lusos.