"Operação Fora de Jogo" realiza 76 mandados de busca

A Autoridade Tributária confirma, em comunicado, o cumprimento de 76 mandados de busca no âmbito da nova "Operação Fora de Jogo", que investiga crimes fiscais no mundo do futebol.

Em causa estão alegados crimes fiscais no mundo do futebol. Estão a ser revistadas as SAD do FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, entre outros clubes, para além dos escritórios da Gestifute, empresa de representação de Jorge Mendes, assim como a sua casa.

Em causa estão negócios que "terão visado ocultar ou obstaculizar a identificação dos reais beneficiários finais dos rendimentos subtraindo-os, por estas vias, ao cumprimento das obrigações declarativas e subsequente tributação devida em Portugal", pode ainda ler-se, na nota.

Dos 76 mandados de busca, 40 são mandados domiciliários e cinco de busca a escritórios de advogados. Em ação estão 102 Inspetores Tributários e Aduaneiros, com o apoio operacional de 182 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR.



"As investigações nos indicados processos-crime são da responsabilidade e têm a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), cuja intervenção direta na Operação se traduz na presença de 9 Magistrados do Ministério Público e 7 Magistrados Judiciais nos locais de busca", explica ainda o comunicado.

A Autoridade Tributária promete voltar a atualizar a informação com o balanço da operação. Para já, ainda não há detidos.