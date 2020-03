"Operação Fora de Jogo" peca por tardia. Clubismo tem toldado "capacidade racional" de fiscalizar os clubes

O clubismo tem impedido as entidades reguladoras de fiscalizar as contas dos clubes de futebol com maior seriedade e rigor. É esta a opinião manifestada pelo especialista em direito económico Camilo Lourenço, em entrevista a Bola Branca, acerca da "Operação Fora de Jogo", que levou ao cumprimento de 76 mandados de busca, esta quarta-feira, nomeadamente nas SAD's dos três grandes do futebol português.

Liderada pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela Procuradoria-Geral da República, a operação investiga a possível "prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais". Como é possível que sociedades anónimas desportivas, cotadas em bolsa e com contas aprovadas por auditores independentes, possam ser apanhadas em suspeitas desta dimensão, é a questão para a qual Camilo Lourenço encontra resposta na paixão que carateriza o mundo do futebol:

"O futebol tem sido sempre um mundo à parte devido à paixão. O futebol é essencialmente paixão. Essa paixão condiciona, muitas vezes, a capacidade racional de fiscalizarmos certos comportamentos. Digo-o dos próprios órgão de clubes e de SAD's, e de responsáveis de outras áreas da sociedade, nomeadamente certas instituições que têm por obrigação fazer essa fiscalização, esse escrutínio. Desde os órgãos de fiscalização nos clubes até às entidades que regulam estes setores."