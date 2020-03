"Estudioso, metódico e empenhado". Custódio visto por quem trabalhou com ele

Wender acredita que Custódio está preparado para assumir o desafio de liderar os destinos do Braga e assume, em declarações a Bola Branca, que este se trata de um "excelente profissional".

"Eu conheço bem o Custódio, foi meu adjunto na equipa B durante um ano e dois meses. É um treinador estudioso do futebol, é metódico e faz vários apontamentos do dia-a-dia do treino", adianta Wender, sem deixar de acrescentar que, na altura da sua saída do comando da equipa B do Braga, Custódio manteve contacto com ele para debater o "futebol em geral".

"Depois de eu ter saído da equipa B, conversámos muito e, às vezes, por duas ou três vezes por semana", confidencia.



Terceiro lugar é objetivo e Rúben Amorim é alvo a abater

O Braga é, atualmente, o terceiro classificado do campeonato, com uma vantagem de quatro pontos sobre o quarto classificado, o Sporting, que conta agora com Rúben Amorim no seu comando técnico.

Rúben Amorim foi o grande responsável pela recuperação efetuada pelos arsenalistas na tabela classificativa, depois de um período pouco convincente a nível interno sob a batuta de Sá Pinto, e ruma agora ao clube de Alvalade para tentar repetir o feito.

Na opinião de Wender, além da "luta pelo título" de campeão entre FC Porto e Benfica, a luta entre Braga e Sporting pelo terceiro lugar será uma das mais animadas até reta final. O ex-treinador e jogador dos bracarenses confia que Custódio é o homem certo para conduzir o Braga a bom porto no final da temporada.

"O principal objetivo é ficar em terceiro lugar, mas o Rúben Amorim vai para o outro lado tentar tirar a vaga do Braga. O Custódio tem todo o potencial para dar certo na equipa principal", afiança Wender.

Momento não é ideal, mas oportunidades são para agarrar

Wender utiliza a sua experiência para explicar, nestas declarações, que qualquer treinador prefere pegar numa equipa no início da temporada, onde tem mais tempo de "convivência com os jogadores" e de "cimentação do seu pensamento e do seu modelo de jogo". No entanto, o ex-treinador refere que, em contraponto, há oportunidades que só surgem uma vez na carreira.

"Normalmente, um treinador não quer pegar num plantel a meio da época, contudo, foi o que surgiu. A equipa está a navegar em águas tranquilas, apesar de, naturalmente, ele poder vir a sofrer uma onda ou outra com a mudança", considera.

No entender de Wender, Custódio deve pegar nos bons princípios que Rúben Amorim deu à equipa e procurar introduzir o seu cunho pessoal sem comprometer a estabilidade atual do Braga.

"O Custódio é inteligente suficiente, caso contrário não teria sido convidado [a assumir a equipa]. Vai ponderar o que tem sido feito de bom e vai tentar dar [à equipa] algumas nuances do seu pensamento, mas deve procurar manter a estabilidade que a equipa tem", termina.