Conselho de Disciplina esclarece que multa ao Vitória de Guimarães nada tem a ver com racismo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol esclareceu, através de um comunicado, que a multa de 714 euros aplicada ao Vitória de Guimarães por cânticos insultuosos dirigidos a Marchesín e Marega não está relacionada com os cânticos racistas, que estão a ser avaliados através de um processo disciplinar.

"Cumpre esclarecer que as multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina no âmbito do jogo Vitória SC-FC Porto não estão relacionadas com insultos racistas. As multas ontem divulgadas resultam de outro tipo de infrações, que nada têm a ver com atos discriminatórios, conforme está devidamente publicado e fundamentado no mapa dos processos sumários (Comunicado Oficial 180) que pode ser consultado no site da FPF e da Liga Portugal", pode ler-se.

O CD esclarece que em relação aos cânticos racistas que Moussa Marega foi alvo, "o Conselho de Disciplina instaurou, no passado dia 18 de fevereiro, um Processo Disciplinar que de imediato foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, onde se encontra em fase de inquérito".

Moussa Marega reagiu de forma irónica ao castigo de 714 euros, julgando que se tratava do castigo dos cânticos racistas que foi alvo.

Através do "Instagram", Marega ofereceu-se para pagar a multa pelo Vitória, de forma irónica. "Não, é muito. Liga, posso pagar por eles?", pode ler-se.