Braga espera investigação "cabal" para afastar "clima de suspeição"

O Sporting de Braga confirma a realização de buscas nas instalações da SAD, esta quarta-feira, e espera que a "Operação Fora de Jogo" consiga afastar o "clima de suspeição" que paira sobre o futebol português.

Em comunicado, o clube minhoto confirma que recebeu "uma equipa de inspetores tributários, que solicitou acesso a documentação, no âmbito de buscas alargadas a todo o País e efetuadas em vários locais, tendo sido prestada toda a informação requerida, conforme a postura colaborante que o SC Braga sempre teve perante as autoridades".

"No estrito respeito pela função das autoridades, o SC Braga deseja e confia que este processo seja cabal quanto ao bom nome da instituição e dos seus representantes, esbatendo o clima de suspeição que paira sobre esta área de atividade", pode ler-se no site oficial do Braga.

O Sporting de Braga remete, ainda, para uma nota oficial emitida a 6 de fevereiro, em que a SAD e todos os seus responsáveis realçaram a "lisura dos atos de gestão praticados". Na altura, também garantiram estar "sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é taxativa quanto ao detalhe de cada operação realizada por esta Sociedade e pelos seus responsáveis”.

O clube minhoto assegura que toda a precisão de toda a documentação fornecida "está verificada e validada pelos auditores e pelos reguladores, bem como pelas periódicas fiscalizações da Autoridade Tributária".

A "Operação Fora de Jogo" levou ao cumprimento de 76 mandados de busca, esta quarta-feira, incluindo nas SAD's dos três grandes do futebol português, do Portimonense, do Braga e do Vitória de Guimarães. Liderada pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela Procuradoria-Geral da República, a operação investiga a possível "prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".