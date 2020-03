O Tottenham anunciou a transferência do médio Victor Wanyama para o Montreal Impact, da MLS.

O médio do Quénia cumpria a quarta época ao serviço dos "Spurs", mas não era opção regular esta época, nem com Pochettino, nem com José Mourinho. Somou apenas quatro jogos esta temporada, num total de 97 jogos pelo clube.

Antes, Wanyama representou ainda o Southampton, o Celtic e o Germinal Beerschot, da Bélgica.