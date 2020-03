Santos de Jesualdo Ferreira estreia-se a vencer na Libertadores

O Santos, de Jesualdo Ferreira, estreou-se na terça-feira da melhor forma na Taça Libertadores, ao vencer por 2-1, com reviravolta, no reduto dos argentinos do Defensa y Justicia, a cumprirem a primeira presença na prova.

Em Florêncio Varela, arredores de Buenos Aires, a formação local, comandada por Hernan Crespo, esteve melhor na primeira parte e adiantou-se no marcador nos descontos, aos 45+1 minutos, por Juan Rodríguez, de cabeça, após canto de Neri Cardozo.

O ‘peixe’, que seguia numa série de três jogos sem ganhar e sem marcar, respondeu na segunda metade, com o ‘dedo’ de Jesualdo Ferreira, já que os marcadores dos dois golos que valeram o triunfo na primeira ronda do Grupo G saltaram do banco.

Aos 72 minutos, Jobson, entrado aos 58, mergulhou para cabecear para o empate, respondendo a um centro da esquerda de Soteldo, e, aos 86, Kaio Jorge, que tinha sido aposta aos 69, correu meio campo para empatar, isolado por um ressalto.

Na parte final, o Santos podia ter chegado ao terceiro, mas ainda teve de sofrer para segurar os preciosos três pontos, numa primeira ronda que só se completa hoje, com a receção dos equatorianos do Delfin aos paraguaios do Olímpia.