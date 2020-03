Coronavírus. Wolverhampton proíbe "selfies" com adeptos e apertos de mão

Veja também:

O Wolverhampton Wanderers proibiu os seus jogadores de tirar fotografias e apertar a mão aos adeptos, de modo a reduzir o risco de contrair o coronavírus Covid-19.

No site oficial, o clube inglês, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, detalhou que pediu aos jogadores e "staff" para "evitar quaisquer reuniões, almoços ou outros compromissos públicos desnecessários".

"Embora reconheçamos que será dececionante para alguns adeptos, sublinhamos que esta é uma medida temporária para proteger o contínuo bem-estar do plantel do Wolves e é uma decisão que não foi tomada de ânimo leve", pode ler-se no comunicado.

Os jogadores e "staff" do Wolves também foram instruídos para que evitem apertos de mão, entre si, "quando um sorriso caloroso e uma saudação pessoal bastar".

Além disso, o clube afixou posters de informação sobre lavagem de mãos e higiene em todas as suas infrastruturas, nomeadamente em todas as mesas de refição e quartos de banho.

Nuno Espírito Santo orienta oito jogadores portugueses, no Wolves: Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.

Mais de 90 mil casos a nível mundial

O Reino Unido regista, até ver, 85 casos confirmados de coronavírus. Chris Whitty, coordenador do plano do Governo inglês para combater o surto de Covid-19, espera "algumas mortes".

Em Portugal, há cinco casos confirmados de coronavírus, todos em estado considerado estável. A nível mundial, desde o início do surto registaram-se mais 90 mil casos, dos quais quase 50 mil recuperaram e mais de 3.100 morreram.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.