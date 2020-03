O árbitro Artur Soares Dias ficou retido no balneário ao intervalo do jogo entre AEK e Aris, a contar para a Taça da Grécia, depois de confusão no relvado.

O clube de Atenas critica a marcação de uma grande penalidade a favor da equipa de Salónica.

Depois de alguns minutos no balneário, o juiz português voltou ao relvado e o jogo foi retomado para a segunda parte.

Dentro das quatro linhas, o AEK venceu 2-1 o Aris.