A UE tem um programa que distingue os que trabalham para garantir a proteção dos cidadãos. Não, não se trata de proteção contra o coronavírus. Há mais coisas importantes no mundo que nos rodeia do que epidemias e denúncias do que está mal (o que é uma tarefa importante, desde que feita com honestidade e rigor).

Pela mão da jornalista da Renascença Ana Carrilho ficámos a conhecer um desses “heróis comuns”. Não é o único português distinguido pela UE através do programa “a UE protege”, longe disso. De alguma forma, milhares de pessoas contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida de cidadãos europeus a diversos níveis: segurança, saúde, ambiente ou social.

O caso que Ana Carrilho investigou envolve João Dinis, da Cascais Ambiente, geógrafo e coordenador de Alterações Climáticas e Sustentabilidade há oito anos. O projeto em causa chama-se “Trilho da Ribeira das Vinhas” e destina-se a combater as alterações climáticas e as consequências das ondas de calor.

O trilho foi inaugurado em 2017, mas o corredor já existia há décadas e era usado como acesso a Cascais, antes da “era do carro”. Do norte ao centro da vila são quatro quilómetros, que passam por todos os bairros e podem beneficiar cerca de 25 mil pessoas. “Fizemos isto para as pessoas perceberem a enorme biodiversidade e a riqueza natural que aqui existe e que por vezes estava escondida,” explica João Dinis.

“Tentámos juntar a drenagem destas águas, para reduzir os riscos de inundação, com a valorização de todo aquele património natural para uso da população, quer seja no seu quotidiano, através da mobilidade suave, ou apenas para lazer. Foi uma aposta ganha e com menos custos, porque se aproveitaram algumas infraestruturas e porque tudo é o menos artificializado possível”, diz o responsável pelo projeto, João Dinis.

O piso do trilho consta de areão compactado, um pouco erodido para ser menos impermeabilizante e o menos impactante no espaço. Um percurso sem outra luz que não a natural. João Dinis admite que essa foi “uma batalha que tivemos”, mas o fato de ser um espaço naturalizado, leito de cheias e classificado, travou a colocação de candeeiros.

O projeto teve o apoio financeiro da UE. João Dinis admite – e lamenta – que as pessoas nem sempre tenham a noção da importância que os dinheiros da UE têm na sua vida.

“O impacto na população é tremendo, a capacidade que a UE significa para os governos locais, para a inovação, novos projetos, novas ideias. Dão-nos ferramentas para podermos trabalhar com outras cidades, noutros contextos europeus e experimentar e partilhar diferentes soluções.”

Muitas outras informações sobre este fascinante projeto pode o leitor encontrar nesta notícia do site da Renascença.

Bem-haja, João Dinis!