Bruxelas dá 80 milhões a Portugal para fechar centrais de energia poluentes

Portugal pode vir a receber 80 milhões de euros para ajudar a colmatar os efeitos sociais do encerramento de centrais de energia altamente poluentes.

A Comissão Europeia recomenda que Portugal feche as centrais termoelétricas do Pego e de Sines, bem como as petroquímicas de Matosinhos e também de Sines, apontando o facto de serem os maiores emissores de gases com efeito estufa em Portugal.

O valor exato que a Comissão recomenda para Portugal é de 79,2 milhões de euros, o que corresponde a 1,1% do pacote de 7,5 mil milhões disponibilizados para o Fundo de Transição Justa.

O dinheiro deve servir para colmatar o custo social em termos de empregos, que no caso das quatro centrais de energia pode chegar aos 650 postos de trabalho, 350 dos quais em Sines.

O Governo já tinha manifestado a intenção de fechar as termoelétricas do Pego e de Sines até ao final de 2021 e de 2023, respetivamente.

Elisa Ferreira, comissária europeia para a Coesão e Reformas, já afirmou que o objetivo dos fundos é financiar apoios técnicos e financeiros para a criação de pequenas e médias empresas, formação profissional, transferência de trabalhadores e a introdução de tecnologia para fontes de energia limpas.

O valor em causa, explica Elisa Ferreira, está sujeito a negociações.