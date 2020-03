L. F. Vieira. “Estamos fortes, ambiciosos e muito focados”

O presidente do Benfica garante que não há depressão no futebol, mesmo com a perda, esta semana, da liderança do campeonato.

A mensagem, deixada na abertura dos prémios Cosme Damião, foi rematada com um apelo de Vieira à inspiração na forma como o Benfica foi campeão na época passada.

“Inspiremo-nos na mágica reconquista da época passada para rapidamente estarmos prontos a dar uma resposta à altura da nossa fibra. Foi sempre nos momentos mais difíceis que a mística do nosso clube se tornou célebre. E se nada estava ganho quando tínhamos sete pontos de avanço, muito menos está perdido quando temos apenas um ponto de atraso. Faltam ainda 11 jornadas. Esta equipa já deu provas da sua enorme capacidade de superação. Se nunca entrámos em euforias, muito menos esperem de nós que entremos em depressão. Estamos fortes, ambiciosos e muito focados”, referiu o líder encarnado.

Luís Filipe Vieira quer mais do que o campeonato. Há uma Taça de Portugal para assinalar uma dobradinha de sucesso.

É um Benfica que Vieira enaltece pelos constantes resultados positivos a nível desportivo, mas igualmente a nível financeiro. Vieira promete “resultados históricos no clube e em Portugal”. “É a melhor prova da consistência do percurso realizado até aqui”, acrescenta.