Benfica está “muito tranquilo” após buscas

O presidente do Benfica garante total tranquilidade no clube após um dia de buscas no âmbito da operação “Fora de Jogo”.

“Estamos muito tranquilos. No nosso caso, toda a nossa atividade tem sido rigorosamente auditada pelas entidades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei”, disse Luís Filipe Vieira.

O líder encarnado reafirma a “total colaboração com as autoridades no sentido de esclarecimento de todas as questões ou dúvidas que tenham”.

A operação “Fora de Jogo” levada a cabo esta quarta-feira levou a buscas em vários clubes por todo o país, devido a alegada fraude fiscal em transferências.