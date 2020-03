Benfica confirma buscas e garante "total disponibilidade" para colaborar

A SAD do Benfica garante "total disponibilidade" para colaborar com as autoridades no âmbito da "Operação Fora de Jogo", que levou ao cumprimento de 76 mandados de busca, esta quarta-feira, nomeadamente nas SAD's dos três grandes do futebol português.

Em nota à comunicação social, a SAD do Benfica confirma a realização de buscas nas suas instalações e reafirma "a sua total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo".

Liderada pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela Procuradoria-Geral da República, a operação investiga a possível "prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais". Como é possível que sociedades anónimas desportivas, cotadas em bolsa e com contas aprovadas por auditores independentes, possam ser apanhadas em suspeitas desta dimensão, é a questão para a qual Camilo Lourenço encontra resposta na paixão que carateriza o mundo do futebol: