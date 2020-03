Uma exposição para “alimentar a memória” nos 250 anos da restauração da diocese

“Vinde e vereis”. As palavras estão gravadas em painéis que, desde julho de 2019, anunciam por toda a diocese de Beja, os 250 anos da sua restauração. Um acontecimento único, assinalado com diversas iniciativas, como a exposição que já pode ser visitada na Pousada de São Francisco, na cidade capital de distrito.

“Esta exposição parece pequena, mas podemos compará-la à parte visível de um iceberg que a maioria das pessoas vê rapidamente, mas que demora a ver se a queremos estudar a sério”, explica, à Renascença D. João Marcos.

Desde que chegou à diocese, o bispo de Beja deu-se conta de que “muitas pessoas, mesmo sendo católicas e praticantes de missa dominical, desconhecem, quase completamente, a história da diocese e também por isso a amam pouco”.

A celebração dos 250 anos da restauração da diocese é, por isso, um momento oportuno para dar a conhecer a “história e a identidade desta parcela do povo de Deus”, constituindo-se, refere o prelado, “como uma ajuda para alimentar este amoroso conhecimento”.

E o convite é feito desta forma por D. João Marcos: “Sê bem-vindo e alimenta a tua memória, vendo e amando aqueles que ao longo dos séculos foram luz e sal e fizeram chegar até nós o fermento do Evangelho.”

Até 9 de maio, podem ser apreciadas peças e documentos alusivos aos 250 anos da restauração. O bispo da diocese alentejana dá exemplos do que é possível ser descoberto pelos visitantes.

“Podem encontrar, por exemplo, o retrato do primeiro bispo da diocese restaurada, D. Frei Manuel do Cenáculo, a cabeça relicário de São Fabião, Papa, trazida por uma princesa bizantina no tempo da rainha Santa Isabel, ou encontrar uma relíquia de São Sisenando, mártir de Beja em Córdoba, no ano 851”, menciona.

São peças notáveis que ajudam a conhecer a história de uma diocese marcada pela instabilidade política e religiosa. Esteve 1.016 anos sem bispo e foi quase extinta com o Islamismo. A sua restauração aconteceu somente em 1770. A exposição, inaugurada no primeiro dia de março, revela um pouco desta história e das figuras que, ao longo dos tempos, tudo fizeram para que a diocese, hoje, esteja viva.

“A exposição está muito bonita e é um convite a ler o livro que vai sair muito em breve, sobre a história da nossa diocese e que ficará à disposição de quem desejar ter elementos para realizar um maior aprofundamento”, acrescenta, D. João Marcos.