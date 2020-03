Silas confirma saída do Sporting

Silas confirmou, esta terça-feira, que o jogo em Famalicão foi o último ao serviço do Sporting e deu com garantido que Rúben Amorim será o seu sucessor: "Este é o meu último jogo à frente do Sporting."

"Agradecer a oportunidade que me foi dada, aprendi coisas que se calhar nunca ia aprender. É uma decisão mais que pensada, começou a ser pensada a seguir ao jogo na Turquia e tomada na sexta-feira, sem volta atrás. Foi um orgulho enorme representar o Sporting. Todos poderíamos ter feito mais. O Sporting precisa de começar a pensar na próxima temporada, para que não volte a ter dissabores como teve este ano. Portanto, acho que o mais natural é nós sairmos e que o próximo treinador comece já a trabalhar com os jogadores. O soberano aqui é o melhor do Sporting", declarou Silas, em conferência de imprensa.

Esse próximo treinador deverá ser Rúben Amorim, atualmente no Sporting de Braga. O próprio Silas deu isso como garantido:

"O Rúben será um grande treinador, é jovem, tem muito pela frente, muito para aprender. Vem para um desafio enorme e vai precisar de muita ajuda. Isto é um contexto difícil. Sou amigo dele, desejo-lhe o melhor e digo-lhe já que vai precisar de muita ajuda, porque este é um desafio para gente de coragem. Vem para aqui um grande treinador."

Melhor agora que quando entrou em Alvalade

Silas assegurou que a relação com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e com o diretor desportivo, Hugo Viana, "é muito honesta e leal" e que ninguém enganou ninguém. O técnico assumiu que perdera um pouco o prazer de treinar, durante esta estadia em Alvalade.

"Treino pelo prazer de treinar e, se não estou bem num sítio, entendo que devo mudar. Se o Sporting não está bem com um treinador, também tem de mudar. Trouxe-me aqui a ideia de fazer muitas alterações a nível de sistema tático e não consegui implementar. Nem sempre consegui fazer coisas que eu queria e às vezes tive de fazer outras que gosto menos de fazer. Alguns jogadores têm de abrir um pouco mais a mente", apontou.

Ainda assim, Silas considera que deixa o Sporting "muito melhor" que como o encontrou e que "houve uma evolução muito grande na equipa":

"Podíamos ter evoluído ainda mais. Deixo uma equipa que em casa é muito competitiva, mas fora tem de melhorar. Uma equipa que fez muitos jogos bons. Quando chegámos, havia uma descrença muito grande neles próprios, neste momento acho que estão mais equipa do que eram antes. Acho que deixo ao Rúben uma equipa mais equipa."

Silas descartou que tenha sentido falta de apoio por parte dos jogadores, apesar da ressalva de que "alguns têm de abrir um pouco mais a mente".

"Há sempre jogadores que gostam mais de umas coisas ou de outras, há sempre jogadores que se sentem injustiçados por não jogarem, mas isso é normal. Nunca senti falta de apoio deles. Eles também querem ganhar, mas às vezes isso não chega. Acho que eles têm responsabilidade, como eu também tenho. Os jogadores são homens, eu assumo as minhas responsabilidades e eles também têm de assumir as deles. O Sporting precisa de mais do que todos nós demos", reconheceu o treinador.

Silas pede desculpa pela derrota em Famalicão

Sobre a derrota, por 3-1, em Famalicão, Silas assumiu que representar o Sporting "exige muito mais" e pediu desculpa aos adeptos:

"O primeiro e segundo remates à baliza são golo. Reagimos bem e tínhamos muitos espaços para explorar, explorámos algumas vezes. Continuámos para insistir, mas o Famalicão matou o jogo com o terceiro golo. Dar os parabéns ao Famalicão e pedir desculpa aos sportinguistas, porque a história do Sporting exige muito mais do que isto."

Silas entrou para o comando técnico do Sporting a 27 de setembro de 2019. Em 33 jogos, venceu 17, empatou três e perdeu 13, com 45 golos marcados e 36 sofridos. Deixa o Sporting no quarto lugar do campeonato, a quatro pontos do Braga, até agora orientado por Rúben Amorim.